Avec sa réforme du tronc commun, Caroline Désir, ambitieuse, vise une remontée de la Belgique dans le classement PISA

Caroline Désir (PS), ministre de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invitée de Stéphanie Tuetey dans le RTL INFO 8h sur Bel RTL. La ministre a évidemment évoqué la rentrée des classes, et les nouveautés qui entrent en vigueur cette année. Il s'agit principalement de la réforme du calendrier scolaire, et du tronc commun.

Avec le tronc commun, la ministre de l'Enseignement s'est montrée ambitieuse, et souhaite à terme faire en sorte que la Belgique puisse remonter dans le classement PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves). Ce classement évalue les systèmes scolaires des pays membres et non membres de l'OCDE (Organisation de Coopération au développement, qui gère ce classement). Les classements sont répartis en trois catégories : Mathématiques, Sciences et Lecture. La dernière évaluation date de 2018 (le classement est réédité tous les 3 ans, mais la crise covid a bouleversé le calendrier habituel). Notre pays figure à la 15ème place pour les mathématiques, 21ème pour les sciences, et 23ème pour la lecture.

Stéphanie Tuetey : Avec la réforme, la Belgique pourrait-elle remonter rapidement dans le classement PISA?

Caroline Désir : "Nous l'espérons. 'Rapidement', c'est toujours difficile à dire, puisqu'on va travailler sur une nouvelle génération en tronc commun. On va monter avec les élèves années après années, et donc on s'attend à devoir patienter quelques années pour avoir des résultats tangibles dans les évaluations PISA. Mais il faut commencer à un moment donné avec une réforme de cette envergure-là. On est en train de construire l'avenir de notre enseignement."

La ministre a également évoqué le contexte sanitaire lié au Covid-19 pour cette rentrée scolaire. La prudence est toujours recommandée pour éviter une flambée de l'épidémie. La ventilation, les contrôleurs de CO2, et le lavage des mains sont des outils toujours en vigueur pour protéger enseignants et élèves.