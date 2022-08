La Russie identifie un nouveau suspect dans l'affaire du meurtre de Daria Douguina

(Belga) Les services de sécurité russes (FSB) ont déclaré avoir identifié un nouveau suspect dans l'affaire du meurtre de la journaliste et politologue Daria Douguina.

Selon le FSB, le suspect est un Ukrainien né en 1978 et entré en Russie via l'Estonie le 30 juillet. L'homme aurait aidé à préparer le meurtre et aurait ensuite quitté le pays, ont précisé les services de sécurité, cités par l'agence de presse étatique Tass. La fille de l'idéologue et écrivain ultranationaliste proche du Kremlin, Alexandre Douguine, a été tuée le samedi 20 août dans l'explosion de sa voiture. Peu après sa mort, les enquêteurs accusaient déjà un suspect originaire d'Ukraine. La Russie affirme que l'attaque a été préparée et menée par les services de renseignement ukrainiens. Kiev dément toute implication. Comme son père, Daria Douguina était une farouche partisane de l'offensive russe en Ukraine. (Belga)