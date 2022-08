Hausse du coût de la vie: pourquoi ne pas plafonner le prix du gaz en Belgique?

La facture énergétique est de plus en plus chère et elle pourrait encore augmenter, selon les prévisions. Pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, la Belgique demande un plafonnement des prix au niveau européen. Mais pourrait-elle prendre une telle mesure à son niveau ? Nous avons posé la question à Bertrand Candelon, économiste à l'Université Catholique de Louvain. "Plafonner, ça veut dire qu'on met les prix de vente en-dessous des prix du marché, donc si le consommateur achète à un prix en-dessous de celui du marché, finalement c'est l'État qui va devoir subsidier, compenser donc il y aura une dette publique, c'est ce qu'on voit en France."

Première explication : la dette publique serait plus importante. Deuxième raison : le prix du gaz est fixé au niveau européen, ce qui veut dire que l'Europe a plus de poids pour négocier avec les pays producteurs de gaz. La Belgique opte donc d'abord pour un plafonnement au niveau européen. "Ça va donner plus de crédibilité aux mesures gouvernementales, ça va renforcer ce sentiment de rôle social européen, et en même temps ça diminuera les risques de concurrence supplémentaire entre les États", complète Adel El Gammal, expert en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles.

Selon la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (ECOLO-GROEN), plafonner les prix à l'échelle européenne permettrait de faire des économies: 770 euros par an en moins sur votre facture de gaz.