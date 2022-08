La Belgique active son mécanisme B-FAST pour aider le Pakistan avec 300 tentes

(Belga) La Belgique va offrir au Pakistan, touché par les pires pluies de mousson depuis 30 ans qui ont fait plus d'un millier de morts, 300 tentes permettant d'abriter un total de 1.800 personnes par le biais du mécanisme interdépartemental B-FAST, a indiqué lundi le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères.

"La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population du Pakistan dans ces circonstances difficiles", a précisé la diplomatie belge dans un communiqué.. Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme dans lequel le cabinet du Premier ministre est également impliqué, ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui (Bosa) pour le soutien logistique et administratif. B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) est le mécanisme fédéral d'intervention en cas de catastrophe à l'étranger qui intervient à la demande d'un gouvernement. Le Pakistan est touché depuis le début du mois de juillet par les pires pluies de mousson "depuis 30 ans", selon le Premier ministre Shehbaz Sharif. Elles ont fait au moins 1.061 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales dans plus d'une centaine de districts du pays, en particulier dans les provinces du Baloutchistan (ouest) et du Sindh (sud), affectant plus de 33 millions de personnes. À la suite de ces inondations, le Pakistan a lancé un appel à l'aide internationale. (Belga)