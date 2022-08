Une rentrée des classes plus tôt que d'habitude: comment se sont adaptés les professeurs?

La rentrée scolaire 2022 aura bousculé les codes et les habitudes. Avec l'entrée en vigueur de la réforme du rythme scolaire, les élèves ont repris leurs cartables plus tôt que d'habitude... et les professeurs aussi.

"C’est encré en nous que la rentrée est le 1er septembre donc je n’ai pas senti le stress lié à la rentrée monter comme d’habitude", reconnaît Magali Huart, professeure d'éducation physique.

Avec le nouveau calendrier, la rentrée se fait ce 29 septembre tandis que le dernier jour d’école sera le vendredi 7 juillet. Un nouveau rythme auquel devront s'adapter élèves et professeurs, mais qui ne semble pas poser trop de problèmes. "Je n’ai eu aucun commentaire de professeurs qui souhaitaient partir plus tôt en vacances. Ils devront s’adapter comme les élèves au rythme scolaire", avance Corinne Roman, la directrice de l’Athénée Royale de Namur. "Le professeur a 20 périodes au niveau supérieur et 22 au niveau inférieur, ça ne change pas", ajoute-t-elle.

Néanmoins, quelques incertitudes subsistent parmi le corps enseignant. "On a des sections qui sont en immersion donc on se demande par rapport au niveau du recrutement des enseignants néerlandophones comment ça va se passer. Il y a des inquiétudes, mais on fait confiance et on espère que ça se passera sereinement pour tout le monde", confie Anne-Laurence Vadi, professeure de philosophie et citoyenneté.

La grande rentrée a eu lieu, élèves et professeurs resteront bien concentrés jusqu’au 24 octobre prochain, date des prochaines vacances d’automne.