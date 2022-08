Elon Musk favorable au maintien des centrales nucléaires

(Belga) L'entrepreneur Elon Musk, pionnier de la voiture électrique avec le constructeur automobile Tesla, a prôné lundi le maintien des centrales nucléaires alors que plusieurs pays européens veulent fermer les leurs.

"Je pense que nous devrions vraiment maintenir les centrales nucléaires", a-t-il déclaré à Stavanger (sud-ouest de la Norvège) lors d'une grande conférence biennale consacrée aux questions énergétiques. "Je sais que cela peut être un point de vue impopulaire dans certains milieux, mais je pense que si vous avez une centrale nucléaire bien conçue, vous ne devriez pas la fermer", a ajouté l'homme d'affaires qui s'est dit "pro-nucléaire". Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique et la Suède, ont décidé de sortir du nucléaire même si plusieurs d'entre eux ont décidé ou envisagent de reporter la fermeture de leurs centrales pour atténuer la crise énergétique qui touche l'Europe actuellement sur fond de guerre en Ukraine. La France, de son côté, a fermé sa centrale la plus ancienne, celle de Fessenheim dans la cadre d'une réduction de la part du nucléaire dans son mix énergétique, mais le président Emmanuel Macron a annoncé la future commande, à une date encore indéterminée, d'au moins six réacteurs EPR. (Belga)