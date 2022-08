Elargir le tarif social pour l'énergie, la solution face à la flambée des prix ?

L'une des pistes pour soulager le portefeuille des ménages face à la flambée des prix de l'énergie est d'élargir le tarif social. Ce tarif "réduit" en matière d'énergie est octroyé actuellement à environ 20% de la population. Alors, qui pourrait en faire profiter ?

Quand il s’agit de la facture de gaz et d’électricité, le constat est unanime. La crainte guette la majorité des consommateurs. "J’attends ma facture de régularisation, c’est une importante source de stress parce que l’on ne sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé", confie un jeune homme. "On a toujours fait attention et malgré tout, c’est très difficile", révèle un père de famille.

Une économie de 1.512 euros par an

Le tarif social permet de soulager le portefeuille d’une partie de la population. En bénéficiant d’un tarif avantageux pour les coûts de l’énergie, ces ménages peuvent réaliser des économies. Concrètement, sans ce tarif réduit, une personne isolée en Belgique débourserait 186 euros par mois pour le gaz et l’électricité. Grâce au tarif social, elle débourse 60 euros par mois, ce qui correspond à une économie de 1.512 euros par an.

Les personnes les plus touchées aujourd’hui, c’est la classe moyenne inférieure

Le problème, c’est que certains ménages n’y ont pas droit. "Les personnes par conséquent les plus touchées aujourd’hui, c’est la classe moyenne et en particulier la classe moyenne inférieure, celle qui ne bénéficie pas d’un tarif social", indique Philippe Ledent, économiste à l’Institut pour un développement durable. "Le problème de la classe moyenne inférieure, c’est qu’elle n’a pas assez de moyens pour se protéger contre les hausses de l’énergie mais elle gagne trop d’argent pour bénéficier du tarif social", souligne l’économiste.

En 2020, 10% des ménages bénéficiaient de prix réduits grâce à leur statut d’une part et à leur revenu annuel brut inférieur à 20.000 euros d’autre part. Après la crise sanitaire, plus question de statut, seule la condition du revenu était appliquée, soit 20% des ménages.

Jusqu'à 40% de la population?

"Je pense qu’il serait raisonnable au minimum de passer de 20 à 30 voire 40% de la population qui bénéficierait soit du tarif social soit d’un tarif social intermédiaire", estime Philippe Ledent.

Etendre le tarif social pourrait donc être une solution afin d’aider les Belges les plus impactés.