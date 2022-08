"C'est impayable": face au coût de la vie, l'Union des classes moyennes presse le gouvernement d'aider les PME

L'inflation a atteint 9,94% en août, selon le SPF Economie. Une inflation qui ne faiblit pas depuis le début de l'année et qui inquiète également les PME en raison notamment de l'indexation automatique des salaires. "C'est impayable", estime l'Union des Classes moyennes mardi, appelant le gouvernement à réagir "et à pousser sur le frein".

L'organisation patronale estime que le mécanisme de liaison des salaires à l'index doit être temporairement revu. "Lissage dans le temps, plafonnement des augmentations, gel des cotisations sociales,...", le saut d'index pur et simple n'est pas la seule possibilité avancée par l'UCM. En outre, elle estime que les employeurs ont besoin d'autres bulles d'oxygène et demande le retour au chômage économique sur demande et l'exonération des indemnités de rupture de cotisations sociales.

Elle suggère "davantage de flexibilité dans les heures supplémentaires, une révision du mois de salaire garanti en cas de maladie, un examen du volume de jours fériés et congés thématiques, une libéralisation du travail étudiant", ... Enfin, elle estime que la paix sociale doit être garantie en cette "situation de crise aiguë". "Les responsables politiques comme les responsables sociaux ont le devoir de se montrer courageux, responsables et solidaires."