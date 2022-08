Quelles solutions les commerçants trouvent-ils pour faire des économies? "Je suis à 81€ par jour, dès que j'ouvre la porte"

Payer sa facture d'électricité, est devenu très compliqué pour de nombreux commerçants. Beaucoup d'entre eux, adoptent donc des solutions pour faire des économies.

L'électricité est devenue un gros point de dépenses pour les commerçants, ce qui n'était pas le cas avant. Un magasin est énergivore, car il y a souvent de l'air conditionné l'été, du chauffage l'hiver, et de nombreuses lumières, qui rendent le commerce plus attirant.

Daniel, gérant d'un magasin namurois, nous dit qu'il ne sait pas comment il va payer sa facture d'électricité : "J'ai un complément de 5000€ à remettre, je mets déjà près de 1000€ par mois. J'ai fait le calcul, je suis à 81€ par jour, dès que j'ouvre la porte".

Face à cette hausse, de nombreux commerçants adoptent des solutions. Désormais, Daniel éteint la lumière de sa vitrine, et met la climatisation au minimum : "Il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait".

Catherine est gérante d'un magasin de vêtements à Wavre. Elle aussi, a décidé d'agir sur plusieurs niveaux pour réduire sa consommation : "Nous n'allumons plus tous les spots, mais un sur deux. En plus ça nous fait moins de chaleur, donc on emploie moins l'air conditionné". Comme dans la boutique de Daniel, sa vitrine ne brille plus la nuit : "Elle était sur une minuterie, et s'éteignait à 1h du matin. Maintenant, quand le magasin est fermé, les lumières s'éteignent". D'autres commerçants ont fait le choix du LED, moins énergivore, ou ont investi dans des panneaux solaires.

L'Union des Classes Moyennes (UCM) vient de réaliser une enquête auprès des indépendants et PME. Résultat : 6 sur 10 ont une baisse de leur rentabilité, à cause de la crise énergétique. "Pour les commerçants, c'est sans doute encore plus important, puisqu'ils ont des factures d'énergie extrêmement élevées" précise Thierry Evens, le porte-parole de l'UCM.

L'UCM demande que la région wallonne et la région bruxelloise aident les commerçants qui veulent investir dans des énergies renouvelables. Cela permettrait, selon l'Union, à ces indépendants de survivre et de payer leurs factures. Actuellement, beaucoup de magasins ont leurs caisses vides, à cause de la crise sanitaire, et ne peuvent donc pas se payer des panneaux solaires.