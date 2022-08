La Flandre facilite le saut d'année pour les élèves à haut potentiel

(Belga) La Flandre veut faciliter le saut d'année scolaire pour les élèves "à haut potentiel". Le conseil de classe pouvait jusqu'ici tenter d'adapter l'horaire et le programme de cours d'un tel élève, pendant l'année, mais il fallait attendre juin pour une évaluation de l'élève et la décision éventuelle de le faire avancer plus rapidement dans les années d'étude.

À l'avenir, le conseil de classe devrait avoir plus de marge de manœuvre et pourrait décider en cours d'année de faire passer l'élève à l'année supérieure, voire de le faire avancer de plusieurs années, communique mardi le cabinet du ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA). Ce changement devrait intervenir dès cette année scolaire 2022-2023, affirme le ministre. Le gouvernement flamand vise de manière générale à établir une véritable politique d'accompagnement des "surdoués", avec entre autres de nouvelles formations à destination du personnel des soins de santé. (Belga)