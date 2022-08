Un ciel partagé entre nuages et éclaircies s'installe sur le Plat pays

(Belga) Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies ce mardi après-midi, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Un savant mélange qui s'imposera également les prochains jours.

Une pincée de nuages, et peut-être quelques gouttes, saupoudreront l'Ardenne. Le thermomètre s'établira à 22°C ou 23°C à la Côte et jusqu'à 29°C en Lorraine belge sous un vent modéré. À la mer, Éole se renforcera avec des rafales autour de 55 km/h. En soirée et durant la nuit, les nuages envelopperont l'est et le sud-est du pays, tandis que le mercure reculera entre 12°C et 17°C. Un risque d'averses ou d'orages localisés n'est pas à exclure. Mercredi en début de matinée, des averses, parfois orageuses, seront encore temporairement possibles près des frontières allemande et luxembourgeoise. Ailleurs, le ciel sera serein bien que toujours tiraillé entre percées de l'astre solaire et bouderies grisâtres. Les maxima oscilleront entre 22°C au littoral et en Hautes Fagnes, et 27°C en Lorraine belge. Le vent, généralement modéré, poussera pourtant quelques rafales de 50 à 60 km/h. La nuit, elle, sera calme avec de larges ouvertures. Les minima hésiteront entre 10°C et 17°C. Jeudi profitera du soleil en matinée, voyant paresser quelques nuages élevés. Puis ceux-ci s'accumuleront au fil des heures. Les températures feront la gymnastique entre 20°C en Hautes Fagnes et jusqu'à 27°C en plaine.