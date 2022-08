Comment expliquer la flambée des prix de l'énergie? Décryptage de deux experts

Nous sommes tous touchés par la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs facteurs y sont liés, mais lesquels ? Adel El Gammal et Bruno Colmant nous ont donné quelques explications.

Le prix de l'électricité bat des records depuis plusieurs mois, mais comment l'expliquer ? Son prix en fait, intimement lié au prix du gaz. L'économiste Bruno Colmant nous éclaire : "C'est la dernière unité d'électricité produite par une centrale à gaz qui va déterminer le prix de gros de toute l'électricité en Europe. Si la demande est trop forte par rapport aux conditions de production, c'est le gaz qui détermine le prix de l'électricité".

Ores, selon Adel El Gammal, expert en géopolitique à l'ULB, il y a une anomalie : "Tous les producteurs d'électricité qui ne produisent pas à partir de gaz bénéficient de l'électricité. Il y a donc des profits, qu'on appelle des 'win for profits', énormes qui sont des anomalies qui montrent bien que le modèle du marché n'est pas opérant dans ces circonstances-ci", nous explique l'expert.

Un contexte géopolitique

Ces derniers jours, en plus du manque de gaz russe, les marchés se sont inquiétés du manque d'électricité française. Nos voisins nous ont annoncé la fermeture prolongée de quatre réacteurs nucléaires. Sur les 56 réacteurs installés dans le pays, seuls 24 sont en fonction aujourd'hui.

Ces événements viennent aggraver une situation énergétique précaire en Europe : "On a sous-investi dans les infrastructures d'énergies fossiles dans les dernières années, mais pas suffisamment rapidement investi dans les énergies renouvelables, qui doivent substituer les énergies fossiles. On a structurellement un déficit de la quantité d'énergie par rapport à la demande du marché au niveau global", indique Adel El Gammal.

Quelles solutions ?

Conséquence : les prix de l'énergie s'envolent, jusqu'à imaginer des rationnements cet hiver : "Ça veut dire que certaines entreprises ne pourraient pas avoir accès à de l'électricité pendant un certain temps", explique Bruno Colmant. "En Belgique, dans des cas extrêmes, il y a des plans de délestages qui sont imaginés. On garde, par exemple, de l'électricité pour les hôpitaux, mais pas pour d'autres secteurs. C'est une quantité d'électrons qui est refusée à la demande par les autorités publiques". Selon l'économiste, c'est une situation imaginable en cas d'aggravation de la situation.

Pour nos experts, il n'y a qu'une solution : réduire drastiquement notre consommation d'énergie. C'est un moyen de réduire le coût de notre facture et d'agir sur la demande, et donc du prix final du gaz et de l'électricité.