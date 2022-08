USA: il faudra à l'inflation "quelques années" pour revenir à 2%

(Belga) Il faudra "quelques années" pour que l'inflation revienne, aux États-Unis, aux 2% que cible la banque centrale américaine (Fed), a estimé mardi un responsable de l'institution, soulignant que les taux vont continuer à être relevés pour juguler cette hausse des prix.

"Nous avons communiqué maintes et maintes fois notre engagement à atteindre ce niveau de 2%. Je pense que cela prendra quelques années", a indiqué le président de l'antenne de la Fed de New York, John Williams, lors d'une interview au Wall Street Journal. "La situation est très difficile. L'inflation est très élevée. L'économie rencontre beaucoup d'obstacles. Je pense que cela prendra quelques années, mais nous allons y arriver", a-t-il ajouté. L'ampleur de la hausse des taux directeurs qui sera décidée lors de la prochaine réunion du comité monétaire de la Fed, les 20 et 21 septembre, dépendra des données, a souligné John Williams, qui dispose d'un droit de vote lors de la réunion. Mais "il est clair que nous devons augmenter considérablement les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", car l'inflation est "beaucoup trop élevée. Et c'est vraiment ce sur quoi nous nous concentrons", a-t-il ajouté. Après avoir atteint en juin un pic en plus de 40 ans, à 9,1% sur un an, l'inflation américaine a ralenti en juillet, en s'établissant à 8,5%, selon l'indice des prix à la consommation CPI. Les chiffres du mois d'août seront publiés le 13 septembre, et permettront de savoir si le ralentissement se confirme. Le marché de l'emploi, en revanche, est resté tendu en juillet, avec toujours autant de postes vacants et démissions qu'en juin, selon les données du bureau des statistiques (BLS) publiées mardi. La pénurie de main d'œuvre que connaît le pays depuis plus d'un an contribue à tirer les prix vers le haut. (Belga)