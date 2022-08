Le chanteur d'Arcade Fire dément des accusations d'agression sexuelle

Win Butler, le chanteur du groupe canadien Arcade Fire, actuellement en tournée, a démenti des allégations d'agression sexuelle et des comportements "inappropriés" qui auraient eu lieu entre 2015 et 2020, selon quatre témoignages anonymes relayés par le site musical Pitchfork.

Le chanteur a confirmé avoir eu des relations sexuelles avec les quatre personnes qui portent ces allégations, mais affirme qu'elles étaient consentantes.

"Je n'ai jamais touché une femme contre sa volonté", s'est défendu Win Butler, dans un communiqué transmis samedi à Pitchfork.

"Bien que ces relations aient toutes été consensuelles, je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés par mon comportement", ajoute l'artiste qui mentionne avoir traversé une dépression et des problèmes d'alcool.

L'une des victimes présumées, une personne non-binaire, qui avait 21 ans en 2015, affirme avoir été alors agressée sexuellement par le chanteur, qui avait 34 ans, relate le média américain de référence de la scène musicale indépendante.

Win Butler aurait glissé sa main dans son pantalon lors d'un trajet en voiture.

"J'ai ouvert ma porte et il m'a plaquée contre le mur et a attrapé mon corps de manière agressive et a mis sa langue dans ma bouche", raconte "Lily", qui utilise un pseudonyme, à l'instar des autres témoignages.

"Lily" explique ensuite que le chanteur aurait de nouveau mis sa main dans son pantalon sans son consentement à l'intérieur de l'appartement de la victime présumée.

Trois femmes, âgées de 18 à 23 ans entre 2016 et 2020, décrivent avoir aussi eu des interactions "inappropriées" en raison de la "différence d'âge, des dynamiques de pouvoir et du contexte". A l'époque, la star dont elles étaient fans avait entre 36 et 39 ans.

L'une d'elles, "Stella", qui avait 18 ans en 2016, raconte avoir été contactée par le chanteur, qui lui aurait envoyé des messages et des photos à caractère sexuel, non demandées par la victime présumée, explique le média.

Co-fondatrice du groupe et épouse de Win Butler, la montréalaise Régine Chassagne, assure qu'"il ne toucherait jamais une femme sans son consentement, et je suis certaine qu'il ne l'a jamais fait", dans un autre communiqué adressé à Pitchfork.

Ces allégations sont survenues quelques jours avant que le groupe n'entame mardi sa nouvelle tournée à Dublin, en Irlande.

Arcade Fire a fait son retour en mai avec son album "We" ("Nous" en anglais).