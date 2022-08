Flambée des prix de l’énergie: le cruise control permet-il de faire des économies de carburant?

Alors que les prix des carburants ne cessent d’augmenter ces dernières semaines, Nathalie nous a questionnés sur le cruise control. Sa voiture, comme la plupart, est équipée d'un régulateur de vitesse. Est-ce vraiment une bonne solution de l'activer pour faire des économies de carburant?

La réponse est oui. Cela permet de garder une vitesse constante et à bas régime. Ce système a fait ses preuves sur autoroute, et sur de longs trajets.

Maintenir une vitesse, cela fait baisser la consommation de votre véhicule, à peu près de 10% selon les experts. Mais ils ne sont pas tous d'accord, ça dépend de votre trajet et des conditions de circulation.

S'il y a beaucoup de monde sur la route, mieux vaut éviter de l’actionner, même chose s'il pleut. On vous conseille aussi de ne pas l'utiliser dans les descentes, parce qu'il va tenter d'atteindre la vitesse demandée, alors qu'il vaut mieux laisser aller son véhicule.

Et puis, ce cruise control, il peut aussi vous éviter de faire des excès de vitesse. Quand on est distrait, on a parfois le pied un peu lourd, ça peut arriver. Et là, on est content d'avoir réglé le cruise control sur la bonne vitesse.