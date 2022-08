L'avocate de l'homme qui a foncé sur deux terrasses à Bruxelles s'exprime: "Les faits ne sont pas très clairs"

L’homme qui a foncé sur deux terrasses à Bruxelles vendredi dernier a comparu ce matin devant la chambre du conseil de Bruxelles. Celle-ci décidera de son maintien ou non en détention. Le Bruxellois est inculpé pour tentative d'homicide. Son avocate, Isabelle Slaets, a accepté de répondre à nos questions après l'audience. "Monsieur était fort dans l'émotion, et on peut dire qu'il ne va pas très bien", explique d'emblée son avocate.

Les faits retenus contre lui sont considérés comme graves, il risque des peines de plusieurs dizaines d'années de prison. "Les faits retenus sont la tentative de meurtre, avec usage d'une arme par assimilation, l'arme étant la camionnette", précise maître Slaets. "Il n'y a pas de qualification d'acte terroriste, ni d'assassinat, il n'y a donc aucune piste selon laquelle il y a une préméditation."

À ce stade, son client se montre de bonne volonté et a pris conscience des faits qui lui sont reprochés. "Monsieur a fait une déclaration et coopère avec la justice, mais il est trop tôt pour évoquer un quelconque mobile. Pour le moment, les fait ne sont pas très clairs, mais l'enquête devrait permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Par ailleurs, aucune indication ne permet d'affirmer que le plan de mobilité ait joué un rôle dans les faits."

L'inculpé devra par ailleurs passer des examens psychologiques pour mieux comprendre son état de santé mentale. "Mon client est conscient que cela aurait pu être pire, et est soulagé de savoir que les victimes n'ont été que légèrement blessées, et qu'il n'y a pas eu de blessés graves."

L'inculpé était présent lors de l'audience. Il sera fixé sur son sort dans l'après-midi. "Le parquet a demandé de prolonger la détention préventive d'un mois. En attendant la décision de la chambre du conseil, il reste en détention préventive", conclut son avocate.