Les sportifs de Marche-en-Famenne sont ravis par le nouveau stade : "C'est un outil impeccable pour pouvoir performer"

Les travaux du stade de Marche-en-Famenne sont terminés, les sportifs peuvent désormais s'y entraîner et sont tous ravis par cette nouvelle infrastructure.

Les jeunes de Marche-en-Famenne profitent du nouveau stade flambant neuf pour s'essayer à l'athlétisme. Cette nouvelle infrastructure était attendue par les sportifs de la région depuis deux ans.

L'entraîneur Philippe Seijkens est tout à fait satisfait de ce nouveau stade : "Pour l'utilisation scolaire, c'est extraordinaire, parce que quatre groupes peuvent sauter en même temps" se réjouit-il. L'ancienne athlète, et désormais trésorière du Cercle, Caroline Vincent partage cet enthousiasme : "C'est merveilleux, c'est une piste magnifique, c'est un outil impeccable pour pouvoir performer et avoir de bons athlètes !".

Il faut dire que cette toute nouvelle piste est digne des plus grands stades d'athlétisme, avec un revêtement en tartan qui permet une meilleure adhérence.

Le nouveau stade et sa piste ouvrent la voie à des compétitions de haut niveau : "Auparavant, il y avait six couloirs en ligne droite, et quatre en pourtour. Maintenant, il y en a huit en ligne droite et six en pourtour, avec également une nouvelle aire de saut. On peut faire toutes les disciplines de l'athlétisme" nous décrit Patricia Dumont, la secrétaire du Cercle Athlétique de la Famenne.

Les sportifs, certains de haut niveau, apprécient déjà s'y entrainer. C'est le cas de Benjamin Bouvard, champion de Belgique junior au javelot : "C'est un renouveau, une nouvelle piste. L'ancienne était assez dure, du coup les pointes n'adhéraient pas toujours à la piste" remarque l'athlète du Cercle.

Le stade est désormais complètement dédié à l'athlétisme, contrairement au précédent, qui cohabitait avec un terrain de football. Les sportifs pourront s'y entraîner plus confortablement et en sécurité.