Flambée des prix de l'énergie: voici les décisions prises par le gouvernement

La conférence de presse consécutive au Comité de concertation s'est tenue à 18h. Le gouvernement fédéral y a notamment annoncé avoir décidé de prolonger les mesures de soutien à la population (réduction de la TVA gaz & électricité et tarif social pour un million de ménages) pour faire face à l’explosion des prix de l’énergie.

LES 6 DECISIONS

1/ Réduction de la consommation

L’énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. Utiliser moins de gaz, d’électricité et de carburant nous permettra de réduire la demande, et donc d’inverser le rapport de force entre l’offre et la demande sur les marchés. Cette démarche est collective. Elle concerne les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Pour lancer cette dynamique, le gouvernement fédéral a décidé de diminuer la température à 19 degrés dans l’ensemble de ses bâtiments. L’utilisation de la climatisation sera régulée (jusqu'à un maximum de 27 degrés). L’éclairage des bâtiments fédéraux et des monuments sera éteint entre 19 h et 6 h.

2/ Aides à la population

Le gouvernement fédéral a décidé de prolonger l’ensemble des mesures de soutien déjà en vigueur, au-delà de l’hiver (jusqu’au 31 mars 2023). - extension du groupe cible pour les tarifs sociaux (au bénéfice d’un million de ménages) - réduction des accises sur l'essence et le diesel - TVA de 6 % sur l'électricité & le gaz - Une mesure de compensation financière identique pour le mazout Une discussion est également menée avec les fournisseurs d'énergie afin que les consommateurs qui demandent des plans de remboursement puissent les obtenir sur simple demande.

3/ Soutien des banques aux ménages les plus touchés

Le gouvernement fédéral est en discussion avec le secteur financier en vue d’offrir une bouffée d’oxygène aux ménages les plus touchés via notamment un report du remboursement des prêts hypothécaires. Des produits bancaires seront développés par les banques dans le but d'élargir l'accès aux mesures d'économie d'énergie.

4/ Aides aux entreprises

Le Fédéral, avec les Régions, examine la mise en œuvre du cadre temporaire de crise proposé par la Commission européenne en Belgique afin de soutenir nos entreprises face à la flambée des prix. Une concertation aura lieu avec les secteurs les plus impactés, les représentants des employeurs et des employés.

5/ Promotion des investissements dans les solutions durables et l’isolation

Le gouvernement fédéral a déjà réduit la TVA de 21 à 6 % pour les investissements dans les panneaux solaires, les chaudières solaires et les pompes à chaleur pour les habitations de moins de 10 ans (mesure valable jusqu'à fin 2023). La mesure de réduction de la TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction a été prolongée jusqu'à la fin de 2023 aux mêmes conditions qu'aujourd'hui.

6/ Lutte contre les surprofits

Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour "écrémer" les surprofits que réalisent actuellement certaines entreprises de l’énergie. Un groupe de travail composé d'experts de la CREG, du SPF Economie et du SPF Finances est chargé d’examiner où se situent ces bénéfices excédentaires, s'ils peuvent être captés en Belgique et quels instruments fiscaux et juridiques peuvent être utilisés à cette fin, tout en assurant des conditions de concurrence équitables dans le secteur de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie nucléaire, nous nous attaquons déjà à ce problème pour les quatre centrales les plus récentes, via l'impôt sur les sociétés, mais aussi un prélèvement supplémentaire dans le cadre de la cotisation de répartition. Cette cotisation s'élèvera de 750 à 838 millions d’euros cette année, un montant qui sera intégralement redistribué aux consommateurs.