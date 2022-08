(Belga) "C'est une solution européenne qui peut aider à faire baisser les prix", a exprimé Alexander De Croo mercredi, lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du Comité de concertation.

En préambule de l'annonce des mesures de soutien prises pour alléger les lourdes factures énergétiques des ménages et des entreprises, le Premier ministre a réitéré son plaidoyer en faveur d'une intervention sur le marché du gaz formulée depuis mars. "La France, l'Italie, l'Espagne... Mois après mois, de plus en plus de pays sont convaincus que c'est la meilleure manière de résoudre le problème. J'espère que le 27 pays en seront convaincus", a-t-il indiqué alors qu'un conseil européen des ministres de l'Energie est prévu le 9 septembre prochain. "Je ne cesserai d'enfoncer le clou tant que ce sera nécessaire", a-t-il conclu. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a abondé dans le même sens. "Quand on regarde la structure (tarifaire), que l'on décompose le prix que l'on paie, 83% du prix est en réalité le prix qu'imposent les fournisseurs. C'est donc au niveau européen que l'action doit être portée. Mais chacune de nos entités doit faire le maximum pour contribuer à faire baisser les prix, développer les énergies nouvelles et faire des économies d'énergie." (Belga)