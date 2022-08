Sobriété énergétique aussi dans les Régions

(Belga) Les Régions procéderont également, à l'instar du fédéral, à des économies d'énergie, ont annoncé les ministres-présidents des entités fédérées.

Le ministre-président wallon a rappelé que 2 milliards d'euros étaient d'ores et déjà investis, entre autres pour aider les ménages à mieux isoler leur logement. Il a à cet égard invité les citoyens à se rendre sur le site wallonie.be pour évaluer les possibilités qui s'offrent à eux. Le deuxième milliard est consacré aux pouvoirs publics. "J'ai en outre donné instruction aux administrations de baisser la température du chauffage de 1 à 2 degrés et de ne plus éclairer les édifices la nuit." Elio Di Rupo a enfin annoncé que la Région étudiait la possibilité d'éteindre l'éclairage des autoroutes à partir d'une certaine heure et qu'une demande similaire a été formulée aux communes et aux provinces. A Bruxelles, le ministre-président Rudi Vervoort a rappelé que son gouvernement avait déjà pris un certain nombre de mesures au printemps dernier, dont une aide 20 millions d'euros aux CPAS à l'attention des publics les plus fragilisés. Il a en outre rappelé la mise en place du statut de client protégé. La sobriété énergétique sera là aussi de rigueur. De son côté, le ministre-président flamand Jan Jambon a indiqué que des mesures seraient annoncées lors de la déclaration de politique générale le 26 septembre prochain.