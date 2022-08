Crise énergétique - "Il faut une consultation sur des propositions concrètes", martèle le patron de la FEB

(Belga) Alors que le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse à l'issue d'un comité de concertation sur la crise énergétique que les discussions et consultations doivent se poursuivre dans les prochains jours, le patron de la Fédération des entreprises (FEB) a réagi en soulignant que cela devrait se faire rapidement. Il n'est pas nécessaire d'avoir "une énième conversation sur la situation, mais plutôt une consultation sur des propositions concrètes", a-t-il ajouté.

Le patron de la FEB a également insisté sur le fait que les fédérations d'entreprises avait déjà fait ce travail de consultation sur les propositions concrètes, renvoyant vers l'idée d'un plan global pour faire face à cette crise. Mardi, la Fédération des entreprises avait présenté ce plan global à travers des mesures concrètes qu'elle propose afin de faire baisser la pression. De son côté, l'Union wallonne des entreprises (UWE) "déplore l'absence de mesures urgentes, mais constate malgré tout une prise de conscience des autorités politiques sur leur situation spécifique. Elle accueille favorablement la main tendue par le Premier ministre et les ministres-présidents pour une concertation destinée à trouver des mesures appropriées pour les entreprises, en espérant que cette concertation conduise à des mesures fortes et rapides". Le Premier ministre, Alexander De Croo, a présenté mercredi en conférence de presse une série de décisions fédérales à l'issue d'un comité de concertation consacré à la crise énergétique. Parmi celles-ci, le tarif social élargi dont bénéficie un million de ménages, la réduction des accises sur l'essence et le diesel et la TVA réduite à 6% sur le gaz et l'électricité. Le gouvernement entend aussi mener et poursuivre une série de consultations avec divers acteurs - comme le secteur financier et les représentants patronaux et syndicaux - afin de prendre d'autres mesures. (Belga)