Crise énergétique - L'opposition tire à boulets rouges sur les résultats du comité de concertation

(Belga) L'opposition francophone s'est montrée très critique mercredi sur les résultats du comité de concertation consacré au prix de l'énergie et a pointé du doigt l'absence de nouvelles mesures concrètes.

Les communistes du PTB s'indignent notamment de ce qu'aucun nouveau prélèvement ne soit pratiqué sur Engie Electrabel malgré les profits réalisés par l'opérateur électrique. "Aucune nouvelle mesure pour nos factures... La seule chose nouvelle qu'on apprend c'est qu'ils trahissent leur promesse ("personne ne s'enrichira") : ils ne toucheront pas aux milliards de surprofits d'Engie Electrabel. C'est une honte!" a lancé sur Twitter le président, Raoul Hedebouw. "Aucune nouvelle mesure, autres encore à rédiger pendant au moins un mois et un groupe de travail. Une blague qui ne fait pas rire alors que la population souffre maintenant. Ni anticipation, ni vision", ont affirmé de leur côté Les Engagés qui ont pointé du doigt un "Bricodéco illisible". Enfin, une réunion "symbolique" aux yeux du président de DéFI, François De Smet. "Mélange d'anciennes mesures (tarif social, TVA) et de lettres d'intention (on va travailler sur les surprofits et avec les banques et avec l'UE mais on n'a rien de concret pour le moment, merci). Un codeco symbolique qui a pris des mesures symboliques", a-t-il dit. (Belga)