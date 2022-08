Variole du singe - Un premier décès signalé en Belgique

(Belga) Un premier décès dû à la variole du singe a été signalé en Belgique, lit-on mercredi dans le rapport hebdomadaire de l'Institut de santé publique Sciensano. Le patient souffrait également d'autres problèmes de santé.

Lundi, 706 cas avaient été diagnostiqués en Belgique depuis le début de l'épidémie. Selon Sciensano, le nombre de nouvelles infections semble toutefois baisser. Le dernier cas recensé pour lequel les informations sont disponibles remonte au 23 août. La majorité des personnes contaminées sont des hommes - 699 sur les 703 cas pour lesquels le sexe est connu. Peu d'entre eux ont dû être hospitalisés, puisque sur 617 patients pour lesquels les informations sont disponibles, seuls 32 ont été admis à l'hôpital. Au 31 août, plus de 50.000 cas de variole du singe ont été enregistrés à travers le monde depuis le début, en mai, d'une flambée épidémique touchant principalement l'Amérique du Nord et l'Europe, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Le virus a fait 16 décès dans 101 pays et territoires. (Belga)