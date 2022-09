A la découverte du Qatar, petit pays… richissime: "Ce n'est pas possible d'y rester sans acheter une maison"

Dans un peu moins de six mois, la Coupe du monde de football se tiendra au Qatar. C’est la première fois que la compétition aura lieu dans un pays arabe... et même la première fois au Moyen-Orient. Nous nous sommes se sont rendus sur place: présentation de ce petit pays... richissime.

C’est un tout petit émirat: 11.500 km carrés, soit un tiers de la Belgique. Il a construit sa fortune sur les immenses gisements de gaz du golfe arabique. Le Qatar est le 5e producteur mondial de gaz naturel. Il possède aussi du pétrole, mais beaucoup moins: il est le 14e producteur mondial. Un plein d’essence coûte 90 rials, c’est-à-dire à peine 23 euros.

La capitale, Doha, est née du désert à partir des années 1950. C’est depuis un bateau traditionnel en bois, un dhow, que nous découvrons les gratte-ciel de la ville, aux architectures rutilantes.

Ce petit pays de 3 millions d'habitants se prépare à accueillir 1,5 million de visiteurs durant 1 mois. 3 millions de billets seront vendus pour assister aux matchs de la Coupe du monde 2022. Un Mondial qui se tiendra exceptionnellement du 21 novembre au 18 décembre, quand le climat est plus agréable, avec un thermomètre à 25 degrés. Au moment de notre tournage en mai dernier, il fait déjà 44 degrés. Les températures dépassent 50 degrés l’été.

Un Belge vit au Qatar depuis 14 ans, mais il est toujours "visiteur"

Nous avons rencontré Joris Laenen, 40 ans, originaire de la région d’Anvers. Le trompettiste, installé au Qatar depuis 14 ans, va participer à la Cérémonie d’ouverture du Mondial. "Ça va être un très grand show, avec danseurs et musique, et des chanteurs internationaux", nous a-t-il confié.

Joris a rencontré sa femme, Sonia, au sein de l’orchestre. Bien que résidents depuis de nombreuses années, ils savent qu’ils ne pourront pas finir leur vie au Qatar. "Ce n'est pas possible de rester sans avoir ou acheter une maison, or elles coûtent vraiment cher. Le système est ainsi fait, ici au Qatar, qu'on sent qu'on est des visiteurs. Des visiteurs de longue date, mais des visiteurs". Un visiteur qui adore sa vie à Doha. Joris compte bien assister à des matchs en novembre. Joris vit dans un compound, quartier typique des expatriés occidentaux où s’alignent des villas identiques...

Les faucons ont une pièce climatisée dans la maison

Le Qatar, 3 millions d’habitants : plus d’un million sont des ouvriers, qui travaillent sous une chaleur écrasante... Contraste saisissant: ils cohabitent avec une classe sociale très aisée, qui s'adonne à la fauconnerie. "Les faucons font partie de notre histoire et de notre culture. De nos jours, c’est un loisir, mais autrefois on s’en servait pour chasser. Il faut en prendre bien soin, car il fait très chaud, alors les faucons ont une pièce climatisée dans la maison!", nous a confié un local.

Un faucon peut coûter jusqu’à 250.000€. Un hobby inaccessible pour 80% de la population du Qatar, composés expatriés.