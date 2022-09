(Belga) Après les virulentes critiques de l'opposition mercredi soir, la majorité défend jeudi matin son action et les quelques pistes mises en avant en "codeco" pour faire face aux prix de l'énergie qui flambent. "Je comprends ce sentiment d'insuffisance des mesures. De fait, à ce stade elles sont insuffisantes", assure Alain Maron (Ecolo) au micro de Bel RTL.

"Parce qu'elles sont projetées dans le futur", et plus spécifiquement au niveau européen qui détient "la" solution pour calmer l'emballement, ajoute le ministre bruxellois en charge de l'Energie. La vice-présidente du gouvernement wallon, la socialiste Christie Morreale, défend le même principe sur LN24. "Le gouvernement fédéral n'a qu'une partie de la solution, il faut agir à la source". Après un "premier pas" hier, d'autres mesures seront entre autres discutées "dans le cadre du conclave budgétaire", ajoute-t-elle: soutien aux entreprises, soutien aux citoyens de la classe moyenne. "Pierre-Yves Dermagne (ministre socialiste de l'Economie et du Travail au fédéral, NDLR) a le mandat pour le proposer". Une des solutions répétées mercredi est la diminution de la consommation d'électricité et de chauffage, également de la part des pouvoirs publics. Cela impliquera tous les niveaux de pouvoir, ont confirmé jeudi Alain Maron et Christie Morreale. Il y aura ainsi "concertation avec les bourgmestres sur l'éclairage public dans les rues", indique l'écologiste. La Wallonie se penchera quant à elle sur l'éclairage des autoroutes, confirme la socialiste. Au-delà des pouvoirs publics, il devrait aussi y avoir une réflexion avec les commerces, par exemple, selon Alain Maron. "Tout se fera en dialogue", assure-t-il.