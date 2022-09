Un couple chinois pose pour sa photo de mariage lorsque la foudre les frappe: l'homme meurt sur le coup

Ils étaient en plein shooting photo pour leur mariage quand la foudre les frappe. Le futur mari est touché, et décède sur le coup.

Ça devait être le plus beau jour de leur vie... Un couple chinois avait pour projet de faire une séance photo pour son mariage le 24 août dernier. Mais la météo annonçait de forts orages ce jour-là. Le couple a quand même maintenue le shooting, bravant les intempéries et les recommandations de rester chez soi. Organisé dans un site touristique de la province de Yunnan, le shooting photo vire au drame.

Selon les informations du South China Morning Post, les deux amoureux devaient se marier quelques jours plus tard. Mais voilà qu'en pleine séance photos, le futur marié est frappé par la foudre... Arrivés sur place, les secours l'ont tout de suite pris en charge et transféré dans l'hôpital le plus proche. Malheureusement, le futur marié décède. Une tragédie pour sa femme...