Vous hésitez à poursuivre votre projet de bâtir à cause des prix de l'énergie? Voici pourquoi vous ne devez pas abandonner

Faute de budget, certains commencent à "revoir" leurs projets, et notamment dans le domaine de la construction. Le pouvoir d'achat baisse et les prix des matériaux, eux, n'arrêtent pas d'augmenter. Selon une étude de la Confédération-Construction, 12 % des candidats-bâtisseurs "hésitent" à poursuivre leur rêve.

Construire une maison, un projet qui inquiète de plus en plus de Belges. D'après une étude de la Confédération-Construction publiée en juin dernier, plus d'une personne sur dix a des doutes sur son projet de bâtir. 7% d'entre elles suspendent leur projet, 5% l'annulent définitivement. "C'est clair qu'évidemment le pouvoir d'achat est sous pression à cause de l'inflation. Les taux d'intérêt commencent à grimper aussi. Et à côté de ça, il y a cet effet psychologique, subjectif mais réel qu'a causé la guerre en Ukraine que la confiance des consommateurs a baissé fortement", pointe Niko Demeester, administrateur délégué de la Confédération de la Construction.

Si le Belge hésite, c'est aussi en raison de la hausse du prix des matériaux, directement liée à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine. Malgré l'inflation, construire ou rénover reste un bon investissement. "Si vous avez désir de bâtir ou de construire une maison, il n'y a pas de raison d'attendre encore quelques mois ou des années puisque les prix ne vont cesser d'augmenter, probablement que les taux d'intérêt aussi, et votre argent sur votre compte épargne ne va que continuer à perdre en valeur. Donc si vous voulez investir, je vous conseillerai de quand même y aller", insiste Niko Demeester.

Les Belges sont de plus en plus nombreux à hésiter, mais rien d'alarmant pour la Confédération-Construction. La demande reste très élevée, 88% des Belges vont au bout de leur projet.