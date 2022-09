Mondolez confirme la disponibilité limitée des biscuits Mikado et Petit Ecolier

(Belga) Les biscuits Mikado et Petit Ecolier sont disponibles en quantités limitées en raison d'une contamination à la salmonelle chez le chocolatier belge Callebaut, fournisseur de Mondolez qui produit lesdits biscuits. Le fabricant de biscuits a décidé de nettoyer son usine en France, mettant à l'arrêt la production pour quelques semaines, a déclaré jeudi la porte-parole de la multinationale.

"Cela pourrait prendre quelques semaines et les livraisons ont donc cessé" a confirmé la porte-parole de Mondelez à l'Agence France-Presse (AFP). Fabriqués en Belgique, à Herentals, en province d'Anvers, les biscuits Pim's destinés au marché belge continuent, en revanche, à être produits. "Mais l'usine d'Herentals, ne peut pas fonctionner à plein régime car l'approvisionnement en chocolat de Barry Callebaut n'est pas encore tout à fait au point", a indiqué la porte-parole. Barry Callebaut a dû arrêter ses activités à l'usine de Wieze, en Flandre orientale, à la fin du mois de juin après la découverte de salmonelle dans un lot de production. La société fournit du chocolat à Mondolez mais aussi à Neuhaus, The Belgian Chocolate Group et Guylian, entre autres. La production à Wieze a partiellement redémarré au début du mois d'août. (Belga)