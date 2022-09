Crise énergétique en Belgique: le Premier ministre annonce des mesures d'aides "ciblées": "Il faut être précis"

Il nous a appris que lundi, toutes les autorités compétentes allaient rencontrer les fédérations des employeurs et des indépendants.

Alexander De Croo, notre Premier ministre, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi à 7h50. Il a évoqué la crise énergétique qui touche l'Europe, les Belges, les particuliers et les entreprises.

Comment aider les Belges ? "Pendant le covid, on en a fait beaucoup: 15 milliards de mesures dans le monde économique, et ça nous a beaucoup aidés. Mais quelle est notre capacité de refaire la même chose pour l'électricité ? Nos poches ne sont pas infinies. Donc on prendra des mesures ciblées, il faut être précis car pour certaines entreprises, le coût de l'énergie n'est pas aussi important que pour d'autres, par exemple celles qui ont des contrats bien négociés à long terme".

Des mesures pour les entreprises vont être prises prochainement, a annoncé le Premier dans notre studio. "Lundi, on va voir les fédérations des employeurs et des indépendants. Je le ferai avec les ministres-présidents des régions et les ministres concernés, et établir quelles sont les mesures nécessaires".

L'Europe doit dire non au marché de gros

"Tous les pays européens sont confrontés. Les gouvernements font tout pour aider au maximum les gens. On a des mesures en vigueur en Belgique depuis un certain temps, qui représentent 4 milliards d'euros. Le tarif social concerne 20% de la population, avec un avantage considérable. Baisse de la TVA, baisse de l'accise sur les carburants… On est confronté à quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais la solution viendra du niveau international, et donc européen, en intervenant auprès du marché du gaz. Nous, 450 millions d'Européens, à un moment donné, on doit dire au marché du gros que ces prix-là, on ne va plus les payer".

Et pour les particuliers, quelle est la solution à court terme ?

"Quand vous recevez une facture avec une proposition de paiement, vous pouvez toujours dire 'Je ne suis pas d'accord avec ce montant, je veux payer un montant plus bas'. On est aussi en concertation avec les banques pour qu'elles puissent aider les gens qui sont dans des problèmes graves. Exemple: un prêt hypothécaire et une facture d'énergie qui arrive au même niveau: vous pourriez demander à votre banque, pendant la période d'hiver, d'avoir une pause pour le remboursement du crédit. Les banques sont en train de prendre cet engagement, elles l'ont déjà fait durant la période covid, ça a aidé beaucoup de gens".

Se dirige-t-on vers des mesures coercitives ? Dire aux magasins, par exemple, de ne plus laisser les portes ouvertes hiver/été ? Interdire les chaufferettes électriques sur les terrasses ? Obliger le chauffage à 19 degrés pour tout le monde ?

"La décision est prise dans nos bâtiments à nous. Beaucoup nous suivent (communes, entreprises, etc). Au niveau des citoyens, beaucoup le font déjà. L'énergie que vous n'utilisez pas est clairement la moins chère. Si tous ensemble, on fait un effort, ça fera baisser les prix (car la demande baissera). Je ne pense pas que les mesures coercitives soient nécessaires, tout le monde se rend compte de ce qu'il faut faire. D'ailleurs, la consommation en Belgique maintenant, est en moyenne déjà entre 10 et 15% moins élevée que l'année passée".