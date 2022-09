Invasion de l'Ukraine - Le Kremlin juge "très positif" que l'AIEA ait pu visiter la centrale de Zaporijjia

(Belga) Il est "très positif" que des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique aient pu inspecter jeudi la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, même s'il est "trop tôt" pour évaluer ses conclusions, a jugé vendredi le Kremlin.

"Globalement, nous trouvons très positif le fait que la délégation soit arrivée et ait commencé à travailler en dépit des difficultés et des problèmes", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Il est trop tôt pour faire une évaluation (...) L'équipe est toujours sur place, donc il est encore trop tôt, mais le plus important est que la mission soit là", a-t-il ajouté. La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars par les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Son inspection jeudi par une équipe de l'AIEA, dont le chef Rafael Grossi était présent, était très attendue, après des semaines de bombardements qui ont suscité la crainte d'une catastrophe nucléaire. La Russie, dont les forces occupent depuis mars la centrale, et l'Ukraine s'accusent mutuellement de ces frappes. Certains membres de la mission de l'AIEA ont quitté la centrale jeudi soir mais d'autres sont restés sur place. (Belga)