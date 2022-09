Les résultats d'Etex profitent de prix de vente en hausse

(Belga) Le groupe de matériaux de construction Etex, connu notamment au travers de la marque Eternit, a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices augmenter au premier semestre, l'entreprise profitant de prix de vente en hausse pour ses produits, a-t-elle annoncé vendredi.

"Au premier semestre 2022, comme de nombreux autres acteurs industriels, Etex a dû faire face à une inflation significative des prix des matières premières et de l'énergie dans le contexte de perturbations et de la volatilité post-Covid et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour faire face à cette situation, nous avons dû procéder à plusieurs hausses de prix. Nos volumes et nos marges ont été affectés, mais ces mesures nous ont permis de réaliser un chiffre d'affaires et un résultat net récurrent (part du Groupe) en progression", explique dans un communiqué le CEO Bernard Delvaux. En chiffres, cela se traduit par un chiffre d'affaires d'1,79 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 15,5 % sur base comparable. Le cash-flow d'exploitation récurrent (rebitda) atteint 346 millions d'euros, en progression de 8,6 % alors que le bénéfice net de l'entreprise se monte à 134 millions d'euros, en augmentation de 25,7 % par rapport au premier semestre 2021. Etex se montre prudent pour le reste de l'année et s'attend à vivre un second semestre difficile, "en raison d'une série d'événements macroéconomiques dont l'impact est difficile à évaluer: volatilité des marchés des matières premières, augmentation du prix de l'énergie et disponibilité de l'énergie et des matériaux dans le contexte de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine et perturbations potentielles liées à de nouveaux variants du Covid-19." Etex, dont le siège social se trouve à Zaventem, emploie plus de 13 500 personnes sur plus de 140 sites dans 45 pays. (Belga)