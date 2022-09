Certains paiements électroniques ne fonctionneront pas entre dimanche et lundi

Des travaux de maintenance seront effectués sur le réseau de paiements électroniques Worldline dans la nuit de dimanche à lundi, indique le groupe vendredi.

L'intervention est prévue entre 00h15 et 4h30 et il est dès lors possible que certains paiements électroniques ne puissent être effectués, tant en magasins (stations-service) qu'en ligne.

En outre, les retraits d'argent aux distributeurs ne seront pas possibles, précise Worldline.