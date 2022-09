Royaume-Uni: des militants écologistes se collent au siège du président du Parlement

(Belga) Des militants du groupe Extinction Rebellion se sont collés au siège du président de la Chambre des Communes vendredi à Londres, pour protester contre l'inaction du pouvoir en matière de crise climatique.

Selon Extinction Rebellion, quelque 50 activistes pour le climat ont participé à cette action "non violente", expliquant que trois militants avaient réservé une visite officielle du bâtiment avant de se coller, main dans la main, au siège du "Speaker" de la chambre basse du Parlement britannique. Ils ont ensuite lu un texte appelant les députés britanniques à agir sur les questions climatiques. Aucun député n'était toutefois présent, la session parlementaire ne reprenant que lundi 5 septembre. Un manifestant est également monté sur un échafaudage près du Parlement et a brandi une bannière sur laquelle on pouvait lire: "Laissez le peuple décider. Pour une assemblée citoyenne maintenant". La police est intervenue pour disperser les manifestants. De son côté, un porte-parole de la Chambre des Communes a confirmé "un incident" et précisé "être en ce moment en train de faire face à la situation en urgence". "Nous sommes ici aujourd'hui pour viser les lieux de pouvoir ici au Parlement", a souligné une manifestante, Lisa. "Nous avons une terrible crise climatique, une énorme, indécente crise du coût de la vie et (le système politique) ne fonctionne pas", a-t-elle asséné. Des militants pour le climat se collent régulièrement sur des routes ou à des œuvres d'art au Royaume-Uni afin de protester contre l'inaction climatique ou demander par exemple la fin des investissements dans les énergies fossiles.