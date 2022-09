L'ex-champion d'échecs Kasparov demande à l'UE de ne plus délivrer de visa aux Russes

(Belga) L'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov a demandé à l'Union européenne de ne plus délivrer de visas aux touristes russes, sauf s'il existe une bonne raison de le faire.

Une telle mesure "ferait enfin comprendre à la classe moyenne russe de Moscou et de Saint-Pétersbourg que faire la guerre a un prix. Il est important que les citoyens russes comprennent que la guerre n'est pas quelque chose que l'on voit à la télévision, mais quelque chose pour lequel on paie un prix", a déclaré Garry Kasparov à l'agence de presse balte BNS. Garry Kasparov, qui s'oppose de longue date au président Vladimir Poutine et vit depuis des années en exil aux États-Unis, a suggéré que l'UE fasse une exception pour ses compatriotes qui s'opposent à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ne soutiennent pas le Kremlin. L'UE a décidé mercredi de rendre les demandes de visa pour les citoyens russes plus difficiles, mais pas impossibles. Certains États membres, parmi lesquels les pays baltes et la Pologne, proposaient d'interdire carrément l'entrée dans l'espace Schengen à tous les ressortissants russes. Mais d'autres pays, comme la France, l'Allemagne et la Belgique, estimaient qu'une interdiction complète d'entrée n'était pas la solution, car cela exclurait également les Russes qui sont opposés à la politique de Vladimir Poutine ou à la guerre en Ukraine. Finalement, un compromis a été trouvé afin de privilégier l'octroi de visas "sur base individuelle", selon les mots du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.