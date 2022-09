La Chine exige que Washington annule la nouvelle vente d'armes à Taïwan

(Belga) La Chine a menacé vendredi les Etats-Unis de "contre-mesures" s'ils ne renoncent pas à la nouvelle vente d'armes à Taïwan qu'ils viennent d'annoncer, par la voix du porte-parole de son ambassade à Washington.

"La Chine prendra résolument des contre-mesures légitimes et nécessaires au vu de la situation", a indiqué le porte-parole, Liu Pengyu, dans un communiqué. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle série de ventes d'armement à Taïwan, pour 1,1 milliard de dollars au total, alors que les tensions sont au plus haut avec la Chine qui considère l'île comme une partie de son territoire. Le gouvernement américain a approuvé la vente à Taipei pour 355 millions de dollars de 60 missiles Harpoon capables de couler des bateaux de guerre, 100 missiles de courte portée Sidewinder (85,6 millions), capables d'intercepter des missiles ou des drones, et d'un contrat de maintenance du système de radars de Taïwan évalué à 665 millions, a précisé le département d'Etat dans un communiqué. (Belga)