Météo: averses possibles ce samedi avec un risque d'orage, voici les prévisions pour ce week-end

La journée de ce samedi débutera par du soleil mais dans l'après-midi la nébulosité deviendra variable à abondante et quelques averses pourront se développer et être accompagnées d'orage, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En soirée, ce risque d'averses s'estompera et les éclaircies s'élargiront. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 25 ou 26 degrés dans le centre.

Ce samedi soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux et le temps sec. En fin de nuit, de la brume ou quelques champs de brouillard pourront se former, surtout en Ardenne. Les minima seront voisins de 10 à 17 degrés.

Dimanche, la journée débutera avec de très belles périodes ensoleillées. Ensuite, la nébulosité augmentera avec l'arrivée de voiles d'altitude et par moments, de nuages de moyenne altitude. Les températures seront élevées avec des valeurs comprises entre 23 degrés en haute Ardenne ainsi qu'à la mer et 28 degrés ailleurs.

Lundi, la journée débutera avec un ciel voilé. Ensuite, la nébulosité deviendra progressivement variable à parfois abondante. Dans l'après-midi et en soirée, le risque d'averses(orageuses) augmentera. Les maxima pourront atteindre 30 degrés dans le centre du pays.

Mardi, nous devrions d’abord profiter de belles éclaircies et d'un temps sec. En cours d’après-midi et en soirée, les champs nuageux pourraient devenir plus menaçants avec un risque croissant d’averses (orageuses). Les maxima, encore assez chauds, seront de l'ordre de 26 ou 27 degrés dans le centre.

Mercredi, le temps s’annonce très nuageux avec la présence d’une masse d’air instable favorisant le développement d’averses orageuses. Il fera moins chaud avec des maxima de l'ordre de 22 degrés dans le centre.

Jeudi, après une matinée partagée entre de belles éclaircies et quelques nuages bas par endroits, le risque d’averses devrait croître à partir de l’ouest sous une nébulosité devenant plus variable. Les maxima atteindront 20 à 25 degrés.

Vendredi, la tendance aux averses devrait se maintenir sous un ciel très nuageux. Les maxima avoisineront les 20 degrés dans le centre du pays.