Inondations au Pakistan - Des dizaines de personnes décèdent dans de nouvelles inondations au sud du Pakistan

(Belga) Une cinquantaine de personnes ont perdu la vie dans les dernières inondations survenues dans la province méridionale du Sindh au Pakistan, rapportent samedi les autorités d'Islamabad.

Une quinzaine d'enfants figurent parmi les victimes. Les pluies de la mousson ont submergé un tiers du Pakistan, faisant plus de 1.200 victimes depuis juin, et déclenchant de puissantes inondations qui ont emporté des pans entiers de cultures vitales et endommagé ou détruit plus d'un million de foyers. Les autorités ont blâmé le changement climatique, qui augmente la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. (Belga)