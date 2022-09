Une adolescente et sa mère retrouvées mortes à Kraainem: les 2 suspects mis sous mandat d'arrêt pour assassinat

Les deux hommes interpellés vendredi dans l'enquête sur l'assassinat de Magali W. (46 ans) et de sa fille de 17 ans Coline, le 24 mars à Kraainem, ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction et inculpés d'assassinat, rapporte vendredi soir le parquet de Hal-Vilvorde.

Il s'agit de Pierre D., l'ex-concubin et beau-père des deux victimes, qui avait été précédemment interpellé et inculpé, mais avait été relaxé par la chambre des mises en accusation. Le deuxième suspect est un Congolais de 39 ans habitant Bruxelles. Il est soupçonné d'avoir tué les victimes pour le compte de Pierre D. Les corps sans vie de Magali W. et de Coline ont été découverts le 24 mars à Kraainem, dans le logement qu'elles partageaient avec Pierre D. La relation que celui-ci entretenait avec Magali W. depuis plusieurs années avait pris fin. C'est Pierre D., lui-même, qui a alerté les secours le soir des faits lorsqu'il a découvert une mare de sang dans le hall d'entrée du domicile. Ceux-ci ont découverts les corps inanimés des deux victimes qui avaient succombé à plusieurs coups de couteau. Le véhicule de Magali W. ainsi que les téléphones portables des deux victimes avaient disparu. Malgré cela, rien ne laisse supposer qu'il s'agissait d'un cambriolage, avait précisé le parquet.

Après la découverte du double assassinat, Pierre D. a directement été suspecté et interpellé. Celui-ci niait les faits et déclarait avoir passé la nuit chez un ami à Etterbeek. L'ami en question a confirmé sa présence lors de deux interrogatoires.

La chambre des mises en accusation a libéré Pierre D. le 5 mai, bien qu'elle disposait d'indices pouvant l'incriminer, mais ceux-ci n'étaient pas suffisamment sérieux pour le maintenir en détention provisoire, selon le parquet.

L'avocat de Pierre D. ne fera pour le moment pas de commentaire à propos du nouveau placement en détention de son client.