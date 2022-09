La famille royale était présente au mariage du frère de la reine Mathilde (vidéo)

Le comte Charles-Henri d’Udekem d’Acoz et Caroline Philippe se sont dit "Oui" en Normandie ce samedi 3 septembre. Un grand moment pour la reine Mathilde qui voit son plus jeune frère s'unir. Pour l'occasion, pratiquement toute la famille royale belge était présente sur place, à Pont-l’Évêque, dans le Calvados. Seul le Prince Gabriel était absent, car il vient de rentrer à l'école Royale militaire pour suivre un entrainement.

À 49 ans, la reine Mathilde, est l’aînée de la fratrie. Sa sœur, Marie-Alix, est décédée il y a 25 ans dans un accident de voiture, en même temps que sa grand-mère, la princesse Zofia Sapieha. Dans l'ordre de la fraterie, se succèdent ensuite Elisabeth, 45 ans, Hélène, 42 ans, et Charles-Henri, 37 ans.

Qui est le jeune marié, Charles-Henri ?

Dernier célibataire de la fraterie, il est avocat à Bruxelles, spécialisé en aménagement du territoire et en droit rural. Il aide les particuliers, les entreprises et les autorités dans la gestion administrative de leurs biens immobiliers à Bruxelles et en Wallonie. Son épouse Caroline est manager à Bruxelles chez Telos Impact, une société de conseil qui utilise l'argent des riches pour l'innovation sociale.