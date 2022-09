Faut-il maintenir 4 réacteurs nucléaires au lieu de 2 pour faire baisser le prix de l’énergie? MR et Ecolo s'affrontent

Risquons-nous de tomber à cours d’énergie cet hiver ? Doit-on craindre le blackout de courant et de chauffage ? Certains sont inquiets. D’autant que la Russie vient de couper son Gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne. Le MR plaide pour le maintien de quatre réacteurs nucléaires au lieu des deux prévus par le gouvernement. Une volonté qui ne passe pas du tout du côté du parti Ecolo.

"Je pense qu’il faut rester réaliste. La situation est extrêmement grave et inquiétante. Nous sommes tous étranglés par des factures d’électricité qui sont complètement exorbitantes. Aujourd’hui, nous sommes forcés de choisir la voie la plus locale, la moins chère mais aussi la plus renouvelable", déclare le député fédéral Ecolo, Samuel Cogolati.

Combiner le nucléaire et le renouvelable comme le veut le MR ? "Notre ministre de l’Energie (Tinne Van de Staeten, membre du parti Groen) a demandé s’il était possible de prolonger Doel 3 et Tihange 2 pour passer l’hiver 2023, et la réponse d’Engie/Electrabel était très claire : ce n’est pas possible. Il fallait commander le combustible nucléaire au minimum 3 ans à l’avance. Ce qui n’a pas été fait."

Pour Willy Borsus, le Vice-Président de la Wallonie et Ministre de l'Économie (MR), "le monde a changé depuis le début de l’année. Les expertises que nous avions à notre disposition ont complétement été bousculées. On le voit le prix du gaz a multiplié par 15. D’autres pays reviennent contraints et forcés aux énergies fossiles. Au charbon, par exemple." Son raisonnement est de maintenir les moyens de production propre à la Belgique pour faire baisser le prix de l’énergie, mais pas seulement. "Le nucléaire, c’est de l’ordre de 10.000 emplois sur le territoire. Sans compter un certain nombre d’emplois induit."