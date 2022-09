y - Alexy Humblet et Daan Hendrikx enlèvent la médaille de bronze

(Belga) Alexy Humblet et Daan Hendrikx ont pris la 3e place chez les hommes et Marion Beauve et Annelore Bex la 5e chez les femmes dimanche aux championnats d'Europe de beachvolley pour les moins de 18 ans, organisés à Loutraki en Grèce.

Humblet/Hendrix, tête de série N.12, ont été battus dimanche matin en demi-finales par les Lettons Kristians Fokerots/Gustavs Auzins (N.2) 21-16, 21-17. Ils ont bien réagi dans le match pour le bronze où ils étaient opposés aux Polonais Szymon Beta/Artem Besarab (N.5) et ont gagné en deux manches 21-18, 21-19. Beauve/Bex, qui n'étaient que la 28e tête de série, ont chuté en quarts face aux Autrichiennes Berger/Hohenauer (N.14) 2-0 (21-14, 21-15) avant de gagner leur premier match de classement 2-0 (21-17, 21-15) aux dépens des Françaises Romane Sobezalz et Sarah Laurent (N.17). Dans le match pour la 5e place, elles se sont révélées trop fortes pour les Suissesses Leona Kernen/Muriel Bossart, N.3, se sont imposées 2-0 (21-11 et 22-20).