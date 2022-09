La 31e édition du Crammerock a attiré 36.000 festivaliers

(Belga) La 31e édition du festival Crammerock a attiré quelque 36.000 personnes, vendredi et samedi, à Stekene (Flandre orientale), se sont félicités, dimanche, les organisateurs.

Les groupes internationaux Inhaler, Elbow et Jake Bugg ainsi que les groupes belges Kids With Buns, ILA, Berre et Bazart se sont notamment partagés les 3 scènes. L'année prochaine, le Crammerock aura lieu les 1er et 2 septembre. (Belga)