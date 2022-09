Le successeur de Boris Johnson comme Premier ministre britannique dévoilé ce lundi: voici le profil des deux candidats

En Grande-Bretagne, Boris Johnson vit ses dernières heures dans le costume de Premier ministre. On connaitra ce lundi le nom de son successeur. Deux candidats se disputent le poste. Qui sont-ils?

Qui pour diriger le Grande-Bretagne, alors que la population est dramatiquement frappée par la crise énergétique? "On a besoin de quelqu’un qui soit en contact avec monsieur tout le monde. Pas de l’élite haut de gamme", confie une habitante.

Les deux candidats encore en lice ont pourtant usé les bancs des universités d’élite:

Liz Truss, surnommée la nouvelle Madame Maggie,

Rishi Sunak, baptisé par la presse le Maharadja du Yorkshire.

Une candidate aux allures de Thatcher

Liz Truss 47 ans, a déjà servi trois Premiers ministres: James Cameron, Theresa May et Boris Johnson. Politicienne aguerrie, très à droite, elle suit les traces de Margaret Thatcher: elle prône moins de taxes et plus de libéralisme. L’actuelle cheffe de la diplomatie est réputée pour sa froideur et son franc parler.

"En général les politiciens doivent choisir une ligne de conduite. Ou vous êtes un frondeur hors du gouvernement, ou vous êtes loyal à outrance au gouvernement que vous servez. Elle, elle a réussi à gagner sur les deux tableaux", explique Mark Littlewood, directeur général de l'Institut des affaires économiques.

Un prodige marié à une milliardaire

Face à elle, on retrouve Rishi Sunak, ministre des Finances depuis deux ans et demi. Ce prodige de 42 ans est passé par les meilleures universités du monde avant de faire carrière dans la finance. Né en Angleterre, ses parents ont immigré d’Inde.

Son épouse est milliardaire. C'est la cinquième plus grande fortune d’Inde. Avec des activités dans la finance, la mode et l’informatique, elle serait la femme la plus riche du royaume, devant même la Reine. La carrière de son mari a failli se briser quand la presse a révélé il y a quelques mois que madame Sunak ne payait pas d’impôt vu son statut de non-résidente. "Ma femme a décidé de payer ses taxes britanniques et étrangères. Je soutiens pleinement sa décision", a déclaré Rishi Sunak le 8 février dernier.

Cette polémique est une aubaine pour le camp rival. Il dénonce les costumes sur mesure à 5.000 euros de Rishi Sunak et ses chaussures de luxe à 500 euros. Cela alors que Liz Truss s'affiche avec des boucles d’oreille à 5 euros.

Quel que soit le vainqueur, la tâche sera immense pour le nouveau locataire du 10 Downing Street, tant la crise est violente en Grande-Bretagne.