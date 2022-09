Petra De Sutter se rendra à l'EuroPride interdite en Serbie

(Belga) La vice-première ministre Groen Petra De Sutter se rendra le 13 septembre prochain en Serbie afin d'ouvrir une conférence sur les droits humains organisée en marge de l'Europride interdite par les autorités serbes.

Elle y rappellera qu'"en tant que société, nous ne devons pas céder sur la question des droits de l'homme et nous ne devons rendre personne invisible". En prélude à ce déplacement, la ministre rencontrera ce lundi une délégation de personnes LGBTQI hongroises. Petra De Sutter a été invitée par les organisateurs de l'Europride. La conférence à laquelle elle participera durera jusqu'au 14 septembre. "Le président serbe veut interdire la marche; les hauts responsables religieux menacent de recourir à la violence. Selon le pouvoir, 95 % des Serbes seraient contre cette pride qui est qualifiée de sujet accessoire et idiot", explique la ministre. Dans ce contexte, cette dernière n'a pas hésité une seconde à ouvrir la conférence sur les droits humains. Elle y partagera le pupitre avec des représentants des Nations unies et de personnalités des institutions européennes. "Nous voulons également visiter un lieu où les personnes LGBTQI+ se rencontrent afin de discuter avec elles de leur situation. Il y aura aussi des contacts étroits avec notre ambassade et les personnes que nous y rencontrerons." "J'ai le sentiment que nous sommes à un tournant dans certains pays. Le déclin des droits LGBTQI+, et des droits de l'homme en général, ne peut pas continuer sans entrave. C'est pourquoi notre pays envisage de soutenir la Commission européenne dans la procédure d'infraction contre la Hongrie", a encore indiqué Petra De Sutter qui rencontrera ce lundi une délégation LGBTQI+ hongroise.