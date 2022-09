Prévisions météo: un temps chaud avant le retour des averses

La journée de ce lundi débutera sous un soleil parfois voilé par des voiles d'altitude. Quelques petites averses isolées pourront déjà se produire l'avant-midi sur l'ouest du pays. Ces averses se feront plus nombreuses et plus structurées en fin d'après-midi. Elles pourront être assez soutenues, orageuses et accompagnées de coups de vent. Les maxima atteindront 25 à 26 degrés en bord de mer ou en haute Ardenne et 28 à 31 degrés ailleurs, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce lundi soir et cette nuit, une zone d'averses organisée traversera le pays depuis le sud-ouest vers le nord-est. Elles pourront être assez fortes et orageuses avec de fortes pluies en peu de temps et des coups de vent. Il fera à nouveau plus sec après minuit. Les minima varieront entre 14 et 17 degrés.

Mardi, il y aura d'abord des éclaircies. L'après-midi, les nuages s'épaissiront à nouveau avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvio-orageuse en soirée et durant la nuit suivante. Il fera assez chaud avec des maxima de 22 à 27 degrés.

Mercredi, après une journée globalement sèche, de nouvelles averses orageuses devraient envahir notre pays en soirée par la France et le littoral. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 21 à 26 degrés et un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. A partir de jeudi, la dépression glissera vers la Mer du Nord et des courants océaniques instables plus frais envahiront nos régions. La nébulosité sera variable avec des averses et un vent de sud-ouest assez soutenu. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les températures ne dépasseront plus 17 à 22 degrés.