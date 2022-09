Le ministre de la Mobilité veut supprimer la TVA sur le billet de train: on lui fait remarquer que c'est 0,6€ de gagné sur un billet à 10€

Georges Gilkinet (Écolo) propose de supprimer la TVA sur les titres de transport. Le ministre de la Mobilité a expliqué son idée à Fabrice Grosfilley, lundi matin sur Bel RTL. "Le train et les transports en commun sont une manière de diminuer notre consommation de produits fossiles, de faire baisser les prix. C'est bon pour l'économie et pour l'environnement. Je veux encourager les Belges à prendre le train".

Faire baisser la TVA, ça va vraiment changer les choses, ou c'est symbolique ?

"Ça fait partie des choses qui vont aider à augmenter le nombre d'utilisateurs des transports en commun".

La TVA n'est qu'à 6% actuellement, donc ce n'est pas ça qui va vraiment changer le prix…

"C'est possible depuis le mois d'avril de réduire cette TVA. Je propose donc de la ramener à 0%. Quand on prend l'avion, il n'y a pas d'accise sur le kérosène. La moindre des choses, après l'été que nous connaissons, c'est d'appliquer le même type de mesures pour prendre le train".

Le billet Charleroi-Bruxelles, c'est 9,90€ pour un aller simple. 6% de moins, ça fait 60 centimes…

"Oui… Mais (la suppression de la TVA) fait partie d'un ensemble de mesures. Comme les abonnements flexibles pour ceux qui travaillent à temps partiel, comme les abonnements domicile-lieu de travail quasiment remboursés, comme la gratuité jusqu'à 12 ans. Et je travaille encore sur la tarification. On investit comme jamais dans le train (…) On vise la gratuité".

Georges Gilkinet salue les mesures espagnoles et allemandes qui rendent le train vraiment accessibles, et précise qu'en Belgique on travaille aussi sur "l'amélioration de la qualité du service". Il rappelle également que "c'est en discussion, c'est une proposition que j'ai mise sur la table". Il n'y a donc rien de concret dans cette suppression de la TVA, plus symbolique qu'autre chose. Et il ne faut pas oublier qu'une augmentation des tarifs est prévue à la SNCB, et elle pourrait être... de plus de 6%.