Les Bourses européennes chutent à l'ouverture, pression sur l'approvisionnement en gaz

Les Bourses européennes chutaient lundi dans les premiers échanges, l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par l'entreprise russe Gazprom vendredi après la clôture jetant un froid parmi les investisseurs.

La place financière allemande, pays où l'économie est la plus dépendante au gaz russe, plongeait de 2,67% vers 07H10 GMT. Milan (-2,32%) et Paris (-2,08%) suivaient, mais Londres, moins sensible, ne reculait que de 0,87%. L'euro baissait de 0,58% face au dollar à 0,9895 dollar.