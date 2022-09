Angèle, 89 ans, frappée par 3 jeunes qui ont dérobé son sac à Cannes: "Je n'ai rien vu, rien senti"

C'est un récit et des images filmées par les caméras de surveillance qui glacent le sang. Angèle, 89 ans, circulait devant sa résidence située à Cannes, quand elle a été agressée violemment par trois mineurs qui étaient déterminés à lui voler son sac à main. Sur ces images d'une rare brutalité, on peut voir l'un des jeunes, s'approcher de la vieille dame par l'arrière et lui asséner un coup violent à la tête. Angèle s'écroule alors sur le sol.

La dame âgée est découverte plus tard inanimée par les secours. Elle témoigne sur BFM: "Je n’ai rien vu, rien senti. Je me suis retrouvée devant les pompiers, mais je ne sais pas. Et c’est là que j’ai dit aux pompiers "Je suis tombée". Ils m’ont dit ‘non'", confie-t-elle, de son lit d'hôpital, le visage tuméfié.

Alors que la famille de la grand-mère est très en colère, celle-ci tente de relativiser: "Ça fait drôle, je vous le dis, surtout que je n’ai rien fait à ces jeunes. Ils étaient trois, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas trop en colère, est-ce que c’est de leur faute ou la faute aux parents, on ne sait pas. Ils sont jeunes, 15 ans, moi j’ai des petits-enfants de 15 ans".

Angèle a porté plainte. Les 3 mineurs ont été identifiés. L'un est placé en garde à vue. Deux sont placés sous contrôle judiciaire dans des centres éducatifs fermés. Angèle confie au journaliste de BFM que les parents d'un mineur ont demandé que la plainte soit retirée en échange d'argent.

"Les parents ont téléphoné à ma petite fille pour leur proposer de l’argent pour enlever la plainte. Ils l’ont appelée; ils lui ont dit "Vous ne voulez pas enlever la plainte, on vous donne des sous." Elle a dit "Non, on ne veut rien du tout, dégagez’", raconte Angèle.