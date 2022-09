Météo - Champs nuageux et larges éclaircies se partageront le ciel lundi après-midi

(Belga) Le ciel sera partagé entre champs nuageux et larges éclaircies lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses pourront également se développer en seconde partie d'après-midi près de la frontière française. Les maxima seront compris entre 26°C en bord de mer et sur les hauteurs ardennaises, et 31°C dans le centre et en Campine.

Le risque d'averses s'intensifiera durant la soirée à partir de l'ouest. Ces averses pourront localement être intenses et assorties d'orages. De fortes rafales de vent seront donc possibles. Les averses se déplaceront ensuite en direction du nord-est tout en perdant en intensité. Elles laisseront place aux éclaircies durant la nuit. La journée de mardi débutera sous le soleil avant que les nuages envahissent le ciel. Quelques averses parfois orageuses seront déjà possibles dans l'après-midi. Les maxima varieront entre 24 et 28°C sous un vent faible à modéré. Mardi soir, les averses se généraliseront et s'accompagneront probablement d'orages, de fortes précipitations et de coups de vent. Le temps deviendra sec dans le courant de la nuit et ce, dans la plupart des régions. Le risque d'averses persistera en revanche à l'ouest. (Belga)