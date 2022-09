Aubange accueillera bientôt un nouveau centre sportif: une aubaine "pour les compétitions du club local"

Bientôt, un tout nouveau centre sportif ouvrira à Aubange en province du Luxembourg. Le projet est déposé, mais pour l'instant seul la piscine est en construction. Son ouverture est prévue pour l'an prochain. Elle remplacera l'ancien bassin qui ne répondait plus aux normes de sécurité. "Ici, on aura un bassin de 6 couloirs avec une profondeur de 3 mètres et demi à 1m20. Il sera pour les compétitions du club local notamment", explique l'échevin des sports d'Aubange, Christian-Raoul Lambert.



Le gestionnaire du chantier, Frédéric T'Siobbel déclare : "On est quand même sur des poutres qui font à 25 à 26 mètres de long donc la manutention nécessitait des engins et des grues mobiles, assez conséquentes à cause du poids. Puisqu'on était sur des éléments qui faisaient environ 9 tonnes."



La piscine comportera un bassin d'apprentissage et des jeux d'eau pour les enfants. Ce sont des infrastructures qui manquent en province du Luxembourg. Aubange voit encore plus loin et prévoit de s'équiper de tout un pôle sportif sur le site du Jolibois. Pour l'échevin de la région, "ce sera une grande salle de sport qui sera aux normes nationale, par exemple, pour le club de volley. Parce que le club de volley évolue au niveau national et que pour l'instant, ils ont une dérogation pour jouer dans une plus petite salle."



Terrains de volley, de basket, de foot et des installations pour le club d'escalade, ... Des éléments qui ouvrent bien des perspectives aux sportifs de la région. Le projet devrait aussi faire la joie des écoliers qui pourront pleinement en profiter.



Le coût des travaux est de 23 millions d'euros.